أمستردام تحظر تدخين الحشيش وبيع المشروبات الكحولية في الأماكن العامة

سيتم حظر تدخين الحشيش في جميع الأماكن العامة بأمستردام، من الخميس إلى الأحد، بين الساعة 4 مساءً والساعة 1 صباحًا.

ويشمل الحظر أيضًا أمرًا بإغلاق الحانات والمطاعم في الساعة 2 صباحًا. بينما سيتعين على المطاعم التي تقدم الكحول إغلاقها قبل ساعة واحدة.

تم بالفعل حظر بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة من الخميس إلى الأحد بعد الساعة 4 مساءً.

وقد دفعت الحياة الليلية المضطربة في أمستردام السلطات الهولندية إلى تقديم حملة “ابق بعيدًا”. مما أدى إلى حملات توعية تهدف إلى تثبيط “احترام السياحة” التي أوجدت سمعة سيئة للعاصمة الهولندية.

أكثر من 20 مليون زائر يتوقفون في أمستردام كل عام ، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن زيارة في أوروبا.

بالإضافة إلى الترويج للسياحة المحترمة، تحاول هولندا الحد من عدد الزوار الذين تستقبلهم بسبب الاكتظاظ. الذي يمكن أن يضع السكان المحليين في صعوبات في النقل والإسكان والأماكن العامة.

يعد التأثير البيئي للسياحة أيضًا عاملاً آخر يؤثر على السكان الهولنديين، حيث تؤدي زيادة أعداد الزوار إلى المزيد من النفايات والتلوث.

بشكل عام ، تنخفض جودة الحياة للسكان المحليين. مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب عليهم الوصول إلى الموارد والخدمات الأخرى في حياتهم اليومية.