أمشي من دون حذاء… هي معاناتك مع التقاعد

أرى نفسي في المنام أني أمشي من دون حذاء في المصنع الذي أعمل فيه ثم استيقظ من النوم فما تعبيره؟

علما أني متقاعد والحلم يتكرر معي.

مولود تيزي وزو

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رمز الحذاء في المنام إلى دلالات مختلفة، وذلك حسب حال الرائي وحسب نوع الحذاء.

وهل هو قديم أو جديد ممزق أو سليم، فيعبر الحذاء على العموم بالزواج للأعزب أو السفر لمن كان في نيته السفر.

فيدل على الرزق لمن يطلبه لأن بالحذاء يسهل طلب الرزق والحذاء الصيفي قد يدلّ على رزق قليل أو وظيفة مؤقتة.

ويدلّ على السفر في أكثر أحواله لمن ينوي السفر أو الانتقال إلى مكان آخر.

ومن رأى أنه أعطي حذاء في المنام فإنه يدل على أنه سيتزوج أو يحصل على مصدر رزق.

فإن فقد الرائي حذاءه في المنام فقد يفقد الرائي مصدرا للرزق أو يفارق شريكه، فإذا انتزع الحذاء من الرائي بالقوّة فيدلّ على السفر المكره للرائي.

كما أن الحذاء الممزّق يدل على السفر الشاق والمتعب وعلى الهمّ والغم في حياة الرائي أو على الزوج السيئ الخلق.

وعليه تذهب دلالة رؤيا المشي في المصنع حافي القدمين إلى أنك تعاني من فراغ رهيب نتيجة دخولك في مرحلة التقاعد، والله أعلم.