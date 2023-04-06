أمضت 10 ساعات داخل القبر.. تعنيف امرأة ودفنها حية في البرازيل

أمضت امرأة برازيلية عشر ساعات في قبر قبل أن يسمع صرخاتها العمال في مقبرة فيسكوندي دو ريو برانكو. على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال ريو دي جانيرو.

وقالت المرأة البالغة من العمر 36 عامًا للشرطة إنها تعرضت للهجوم في منزلها0. وتعرضت للضرب من قبل ثلاثة رجال اتهموها بحيازة مخدرات وأسلحة “في غير محلها”. كانت قد خزنتها لهم في منزلها ، حسب صحيفة الإندبندنت.

وكان زوجها حاضرًا أيضًا أثناء الهجوم ، لكنه تمكن من الفرار. بعد أن اكتشفوا أن ضحيتهم قد أغمي عليها ، أخذوها إلى مقبرة المدينة قبل أن يضعوها في قبر.

بعد عشر ساعات من وجودها داخل القبر، تمكن أخيرًا شاب بالغ من العمر 30 عامًا من إنقاذها. حيث لاحظ عمال المقبرة أن القبر الذي جاءت منه الصراخ قد أُغلق مؤخرًا وأن آثار الدماء كانت مرئية في الجوار.

وتم نقل الضحية الى المستشفى للفحص حيث تتواجد حاليًا في العناية المركزة بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقالت مديرة مستشفى جواو باتيستا حيث نقلت إلى وسائل الإعلام G1 التابعة لمجموعة Globo. إنها تعاني من إصابة في الرأس وتعاني من خطر بتر أصبعها.