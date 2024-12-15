أمطار.. أجواء باردة وصقيعية غدا

ستبقى الأجواء باردة ومغشاة على الولايات الشمالية للوطن مع أمطار متفرقة. وتشكل للصقيع والجليد على المناطق الداخلية للوطن إلى غاية نهاية الأسبوع

وتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الأجواء المرتقبة من يوم غد الإثنين إلى الأربعاء ستكون مغشاة بسحب كثيفة مصحوبة بأمطار معتبرة على المناطق الوسطى والداخلية وبعض الامطار متفرقة على العاصمة، بومرداس، والبليدة طيلة نهار الغد الإثنين. لتبقى صافية ومستقرة بالولايات الغربية والجنوبية.

وعن التوقعات طويلة المدى وإلى غاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر المقبل، فالأجواء ستبقى مستقرة وصافية بعد اقشاع الضباب في الصبيحة إلى غاية نهاية الأسبوع على الولايات الشمالية للوطن. بسبب تمركز قوي للضغط الجوي على البحر المتوسط. لتتغير الأجواء تدريجيا بداية من يوم السبت بعد دخول منخفض للضغط الجوي يساعد في تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة ومعتبرة.

أما عن درجات الحرارة ستبقى صقيعية وباردة ودون الصفر تصل إلى - 2 على المناطق الداخلية للوطن. ومن 5 إلى 8 درجات على السواحل.

في حين درجات الحرارة القصوى ستبقى هي الأخرى باردة لتتراوح مابين 9 إلى 11 درجة على المناطق الداخلية. ومن 10 إلى 18 درجة على السواحل ومن 15 إلى 30 درجة بالجنوب.

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