أمطار.. أجواء باردة وصقيع بهذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف أجواء مستقرة نسبيا مع حضور بعض السحب العابرة المحملة ببعض قطرات الأمطار.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، أجواء مستقرة مع تساقط بعض الزخات المطرية على فترات، بغرب الوطن، لتنتقل بعدها للمناطق الوسطى ثم الشرقية.

كما ستشهد المناطق الداخلية، تشكلا للصقيع، على مناطق الهضاب العليا والأوراس، صبيحة يوم غد الأربعاء.

وبخصوص درجات الحرارة، ستستمر الأجواء الباردة والصقيعية، حيث ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى درجتين و4 درجات تحت الصفر بولايات الجلفة وتيارت وسعيدة والبيض والأغواط وقسنطينة وتبسة وميلة، خنشلة وأم البواقي.

أما في المناطق الساحلية للوطن، فستتراوح درجات الحرارة الدنيا، في الفترة المسائية والصباحية، بين 4 و7 درجات، وفي الجنوب بين 1 و10 درجات.

وفي فترة الظهيرة، ستكون درجات الحرارة إستثنائية غير فصلية بالمناطق الشمالية للوطن، بداية من يوم الغد حتى يوم الجمعة. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و22 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 14 و18 درجة بالمناطق الداخلية.