أمطار الخير تنهمر على ضيوف الرحمان بمكة

هطلت أمطار الخير على مكة المكرمة والمدينة المنورة، فوق المعتمرين داخل بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وغزت منصات التواصل السعودية، مقاطع هطول أمطار الخير وفرحة المعتمرين بها.

وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على مناطق متفرقة من محافظات السعودية، سواء داخل الحرمين الشريفين أو خارجهما.

وتداولت منصات سعودية مقاطع مصورة تُظهر المطوفين بردائهم الأبيض الناصع تحت زخات المطر. يؤدون مناسك العمرة مبتهجين رافعين أيديهم إلى السماء بالدعاء.

وتصدر اسم “مكة المكرمة” وأيضًا “أمطار المدينة” قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في ساعات الصباح الباكر.

وتداول رواد المنصة مقاطع فيديو من باحات المسجد تظهر الأطفال وهم يلعبون مبتهجين بالمطر، كما أظهرت صورًا أخرى مناظر خلابة.