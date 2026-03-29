أمطار تتجاوز 60 ملم وثلوج جد كثيفة بهذه الولايات !

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة وثلوج كثيفة في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة، هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج. سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، شمال خنشلة، شمال تبسة.

وتتراوح كمية الأمطار بين 20 و 30 ملم، لتستمر اليوم الأحد إلى الساعة 21:00 سا.

أما ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، البليدة، البويرة. فستتراوح كميات الأمطار فيها بين 30 و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا. إلى غاية يوم غد الإثنين 30 مارس 2026 إلى الساعة 12:00 سا.

كما ستشهد كل من غليزان، تيارت، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، الأغواط، أمطار تتراوح بين 20 ملم و40 ملم. بداية من اليوم الأحد من الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين إلى الساعة 06:00 سا.

وستشهد كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، أمطار تتراوح بين 20 ملم 30 ملم. وبداية من يوم غد الإثنين من الساعة 03:00 سا إلى الساعة 15:00 سا.

وستعرف ثلوج المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر و 1000 متر، بالتحديد في تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة. بسمك 5 و 15 سم. بداية من اليوم الأحد على الساعة 21:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين إلى الساعة 15:00 سا.

