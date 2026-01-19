أمطار تتجاوز 80 ملم.. ثلوج..برد شديد ورياح إلى غاية الأربعاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من قدوم اضراب جوي محمل بتساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة. وكذا هبوب رياح قوية ونسجيل موجة برد جد قاسية. وهذا يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران. عين تموشنت، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، البويرة، البليدة، المدية. عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت، سعيدة.

وفي نشرية خاصة حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار جد غزيرة قد تتجاوز 80 ملم محليا بداية من الثلاثاء إلى غاية الأربعاء.

وتخص الأمطار كل من ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، شمال تيارت، سعيدة. حيث تتراوح كمياتها بين 40 ملم و 60 ملم وتصل أو تتجاوز 80 ملم محليا. بداية من اليوم الإثنين 19 جانفي 2026 على الساعة 15:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 على الساعة 09:00 سا.

كما ستشهد تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البويرة، البليدة، المدية أمطار غزيرة تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم . بداية من اليوم الإثنين 19 جانفي 2026 على الساعة 15:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 على الساعة 09:00 سا.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من موجة برد جد قاسية، في كل من ولايات خنشلة، باتنة، أم البواقي، الجلفة، تيارت، الأغواط. البيض، النعامة، معسكر، سعيدة.

أما الثلوج الكثيفة فتخص ولايات خنشلة، باتنة، أم البواقي.

وستشهد كل من ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم، الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة، بشار، هبوب رياح قوية.

