أمطار تتعدى 140 ملم.. ثلوج كثيفة ورياح جد قوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من الدرجة الثالثة، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على بعض ولايات الوطن.

وحسب النشرية الخاصة ذاتها، فإن كميات الأمطار المرتقبة تتراوح بين 80 و100 ملم. وقد تتعدى 140 ملم محليا إلى غاية التاسعة من ليلة الخميس . وهذا في كل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف، ميلة.

كما ستشهد كل من بومرداس، البويرة، برج بوعريرج، تيزي وزور، أمطار جد غزيرة تتراوح بين 60 و80 ملم. وقد تتعدى 110 ملم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة بكميات تتراوح بين 30 و40 ملم. وقد تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية ثالثة من صباح يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، البليدة، المدية.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة، بكميات تتراوح بين 30 و50 ملم. وقد تتعدى 60 ملم محليا إلى غاية التاسعة من ليلة يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.

وافاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن بعض الولايات ستشهد أيضا تساقط ثلوج كثيفة. وهذا على كل من عين الدفلى، تيسميلت، البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج. سطيف، جيجل، ميلةى، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة، خنشلة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 100 كلم/ساعة، على عدة ولايات من الوطن. في كل من برج بوعريريج، وبجاية، وسطيف، جيجل، وميلة. قسنطينة، وباتنة، وبسكرة، المسيلة، والجلفة. في حين، ستتعدى سرعة الرياح 80 كلم/ساعة عبر ولايات أولاد جلال، والمغير، وتقرت، الواد، وخنشلة. البيض، غرداية، الأغواط، تيارت، الطارف، عنابة، سكيكدة.