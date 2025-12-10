أمطار تتعدى 30 ملم في هذه الولايات غدا!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار معتبرة محليا على المناطق الجنوبية للوطن غدا الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 30 ملم بداية من الساعة 09:00 صبيحة الخميس في كل من بشار وبني عباس. يستمر إلى غاية الساعة 23:00 الخميس.

كما حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم بداية من الساعة 15:00 غدا الخميس في كل من تيميمون وأدرار. تستمر إلى غاية الساعة 09:00 من يوم الجمعة.

