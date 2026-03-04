أمطار تتعدى 50 ملم.. رياح وزوابع رملية في هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار جد غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

واشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من أولاد جلال، المغير، بسكرة، خنشلة. تبسة، باتنة، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف. بكميات أمطار تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم وتصل أو تتجاوز 40 ملم محليا. بداية من اليوم الأربعاء من الساعة 20:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس إلى الساعة 10:00 سا.

كما ستتراوح بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا على الولايات الساحلية. تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. وهذا يوم غد الخميس إلى الساعة 01:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 10:00سا.

وتتراوح بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا على الولايات الساحلية. في كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان. يوم غد الخميس بداية من الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الجمعة إلى الساعة 03:00 سا على الأقل.

وكميات تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم في كل من عين صالح، شمال إليزي، ورقلة. يوم غد الخميس إلى الساعة 02:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 سا.

وفي تنبيه من المستوى الأول حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية و زوابع رملية في العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الخميس.

كما أشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة هي كل من بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة. الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، النعامة، تيسمسيلت، تيارت، عين الدفلى. المدية، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، الجلفة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة. أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت.

أما الرياح والزوابع الرملية فتخص كل من ولايات جانت، تمنراست، عين قزام.