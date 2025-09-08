أمطار تتعدى 60 ملم عبر هذه الولايات غدا الثلاثاء

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يوم غد الثلاثاء تتعدى 60 ملم محليا.

وحسب نشرية خاصة بالمستوى الثاني باللون البرتقالي، أن كمية الأمطار ستتراوح بين 20 ملم و 30 ملم، وهذا يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 23:00.

والولايات المعنية هي تلمسان، عين تموشنت، وهران، النعامة، سيدي بلعباس، شمال البيض، سعيدة، معسكر، مستغانم، غليزان، تيارت.

كما ستشهد ولايات المدية شمال الجلفة، شمال المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، شمال سطيف، تيزي وزو، بجاية، وجيجل. ، تساقط أمطار تتراوح كمياتها بين 30 ملم و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

وهذا بداية من الساعة 12:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 06:00.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم، على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، عين الدفلى، تيسمسيلت والبليدة، بداية من الساعة 10:00 من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 01:00.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور