أمطار تتعدى 60 ملم على هذه الولايات اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم اليوم الإثنين على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

كما تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم.

وحسب هذه النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار، على الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس ميلة وقسنطينة.