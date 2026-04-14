أمطار غزيرة تتعدى 60 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من الطارف، سوق أهراس، قالمة. حيث ستتراوح بين 30 ملم 50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا. وهذا بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 06:00 سا.

كما ستتجاوز كميات الأمطار بين 20 ملم و30 ملم في ولايات سكيكدة، عنابة. بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور