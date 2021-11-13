أمطار تتعدى 60 ملم ورياح تصل إلى 50 كلم/سا

حذرت مصالح الأرصاد الجوي، اليوم السبت، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى كميتها 60 ملم محليا. كما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية التاسعة ليلا من السبت.

أما الولايات المعنية بتساقط أمطار رعدية، ذكرت النشرية ذاتها، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة. إضافة إلى الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت وغليزان.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم /سا. كما سيكون البحر مضطربا وعلو الأمواج يصل إلى المترين.

وسيستمر هبوب الرياح إلى غاية صبيحة يوم غد الاحد. أما السواحل المعنية، فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس.

أمطار تعدت 180 ملم محليا

وفي وقت سابق، قدمت المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، توضيحات حول الاضطرابات الجوية بالجزائر. كما أوضحت بن رقطة، أن هذه الوضعية الجوية، لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت المتحدثة في تصريح للنهار، إن أغلب المناطق الشمالية، خاصة الوسطى والغربية عرفت سلسلة من الاضطرابات الجوية منذ بداية نوفمبر. كما أضافت بن رقطة، أن هذه الاضطرابات كانت ضعيفة النشاط في الثاني وإلى غاية الرابع من نفس الشهر.

وأشارت المختصة إلى أن بعض المناطق خاصة الشمالية للوطن، عرفت تسلسل كثير جدا من الاضطرابات الجوية. حيث شهدت تساقط معتبر من الأمطار من الرابع من نوفمبر وامتدت إلى غاية يومنا هذا.

كشفت هوارية بن رقطة، عن كمية الأمطار المسجلة على العديد من المناطق الوسطى والتي كانت معتبرة. حيث قالت المتحدثة، إن الاضطرابات الجوية، كانت تحوم كثيرا على المناطق الوسطى للوطن.

وأشارت المكلفة بالإعلام، أن المحطات الأوتوماتيكية التابعة للأرصاد الجوية بالعاصمة، سجلت ببرج البحري 197 ملم محليا من 1 نوفمبر ليومنا. كما جاءت منطقة محالمة في المرتبة الثانية بـ189 ملم وبوزريعة بـ172 ملم، وتنس 168 ملم، ومليانة 150 ملم. إضافة إلى الدار البيضاء 113 ملم محليا وميناء الجزائر 108 ملم محليا.

وأوضحت، بن رقطة ، أن تواجد الكتلة الهوائية الباردة والتي كانت مرتبطة بالاضطراب الجوي اللي كان متواجدا في اوروبا. الأمر الذي أدى إلى انعزال في الضغط الجوي وأصبح متمركز أمام البحر الأبيض المتوسط -تضيف المتحدثة-.

كما أضافت، أن كل هذه العوامل أدت إلى اندفاع هواء ساخن وتغذية من الشمال بهواء بارد أدى إلى ظهور اضطرابات جوية. وهذا ما يفسر الكميات الأمطار المعتبرة المتساقطة على المناطق الوسطى نظرا انه يخص المناطق الساحلية للوطن.

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