أمطار تتعدى 60 ملم ورياح تصل سرعتها 100 كلم/سا بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية، بالأمطار الغزيرة، هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف. إضافة إلى ميلة، قسنطينة، وبرج بوعريريج.

في نشرية ثانية، وضعتها المصلحة ذاتها، أفادت من خلالها، أن أمطار رعدية تتعدى 60 ملم، ستشهدها بعض المناطق الشرقية. وهذا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. كما يتعلق الأمر بكل من سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

في حين، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما ذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من سكيكدة، عنابة، الطارف، بجاية، جيجل، الوادي، تقرت وورقلة.

وفي نشرية أخرى، حذرت المصلحة من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 90 كلم في الساعة. إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

أما الولايات المعنية بالرياح فهي كل من باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، المسيلة، أولاد جلال والمغير.

وشهدت بعض ولايات الوطن، بداية الأسبوع الماضي، هبوب رياح قوية بسرعة تعدت 90 كلم في الساعة. حيث تعلق الأمر، بكل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف. تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، تسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض، والنعامة.

كما عرفت الولايات الشرقية، هبوب رياح قوية بسرعة تعدت 100 كلم في الساعة. وتعلق الأمر بكل من الولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، و الطارف.

أما البحر فكان شديد الهيجان، بسبب استمرار هبوب رياح جد قوية بسرعة تعدت 80 كلم في الساعة. و علو أمواج تعدت 9 أمتار.