أمطار تتعدى 90 ملم وثلوج كثيفة بهذه الولايات بداية من الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن دخول إضطراب جوي إستثنائي، محمل بأمطار جد معتبرة وثلوج بداية من يوم غد الخميس.

وقال مراد بن عياش مهندس رئيسي ورئيس فرقة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، أن الولايات الشمالية للوطن وحتى شمال الصحراء ستكون على موعد مع منخفض جوي قوي بداية من يوم غد الخميس. أين سيكون محمل بأمطار جد غزيرة وبكميات كبيرة مصحوبة بحبات البرد. مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر.

وأوضح بن عياش، أن الإضطراب الجوي سيخص في البداية المناطق الشرقية للوطن بأمطار جد غزيرة ومعتبرة، لتنتقل يوم الجمعة إلى المناطق الوسطى. حيث أن كمية الأمطار تتعدى 90 ملم خلال 48 ساعة على الولايات الساحلية الشرقية والوسطى . مشيرا إلى أن هذا الإضطراب الجوي هو استثنائي وهو رجوع شرقي مصحوب بتيارات شرقية مشبعة بالرطوبة محمل بأمطار معتبرة ورعود.

وأضاف المتحدث، أن الأمطار ستستمر في التساقط باستمرار إلى غاية أمسية السبت. والثلوج على كافة المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر.

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