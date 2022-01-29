أمطار تصل إلى 30 ملم بداية من الثلاثاء القادم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن بداية من شهر فيفري ستكون هناك أمطار متفرقة وضعيفة ببعض المناطق الشرقية والوسطى. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن هذه المناطق ستعرف اضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط لمدة يوم واحد فقط.

أما خلال الساعات المقبلة، فبداية من يوم غد الأحد الاثنين، ستكون الأجواء مستقرة وصافية على أغلب المناطق الشمالية و الجنوبية. في حين سيشهد فجر يوم الثلاثاء اضطراب جوي مرفوق ببعض الأمطار المتفرقة ومتوسطة، من حوالي 15 إلى 30 ملم. على كل من جنوب الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قسنطينة، شمال سطيف، البويرة، البليدة.

كما ستكون الأمطار على فترات، طيلة يوم الثلاثاء، عبر مختلف المناطق الشرقية والوسطى فقط للبلاد. و الثلوج ستكون على مرتفعات 1200 متر في باتنة و خنشلة .

وبخصوص درجات الحرارة المرتقبة خلال الساعات المقبلة بداية من الأحد وإلى الثلاثاء، سجلت -00 إلى -6 درجات اغلب المناطق الداخلية. و من 00 إلى 4 درجات في المناطق الساحلية، و من 0 إلى 7 في المناطق الجنوبية.

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و حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية، على السواحل الشرقية والغربية للبلاد. كما أشارت المصلحة ذاتها، على أن الرياح ستؤدي إلى اضطراب البحر بأمواج عالية.

وذكر تنبيه من لمستوى الأول للديوان، أن السواحل المعنية هي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران،ارزيو. إضافة إلى جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ان ولاية تندوف ستشهد رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية تتعدى 50 كلم/سا. و هذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.