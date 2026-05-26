أمطار تصل إلى 30 ملم عبر هذه الولايات بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار عبر عدة ولايات من جنوب البلاد بداية من اليوم الثلاثاء.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار تتراوح ما بين 20 و 30 ملم، بداية من اليوم الثلاثاء، على الساعة 13:00 إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 03:00.

والولايات المعنية هي عين قزام، تمنراست، جانت وجنوب إليزي.

