أمطار تصل إلى 40 ملم ورياح جد قوية تصل 100 كلم/سا تجتاح هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح جد قوية على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح القوية، هي كل من الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، المغير، تقرت.

كما ستتعدى سرعتها 90 كلم / سـا، وتستمر إلى غاية الإثنين 18 سـا.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذر الديوان من هبوب رياح قوية، في كل من ولايات بسكرة ، باتنة ، خنشلة ، تبسة. بسرعة تتعدى 90 كلم / سـا، إلى غاية 12 سـا يوم غد الثلاثاء

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة في ولاية تندوف. بكميات تتراوح بين 20 ملم و40 ملم. بداية من يوم غد الثلاثاء إلى الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 15:00 سا.