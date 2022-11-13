أمطار تصل إلى 50 كلم وبرودة شديدة بداية من الأربعاء

أفادت النشرية الجوية اليومية ، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سيكون تساقط أمطار وسلسلة من الاضطرابات الجوية. وحسب خريطة الأمطار ، فبداية من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء سيكون استقرار وصفاء على أغلب ولايات الوطن يومي الاثنين والثلاثاء.

كما أشارت النشرية الجوية التي تبث على قناة النهار،أن يوم الأربعاء سيدخل اضطراب جوي نوعا ما ضعيف إلى متوسط النشاط. بكميات جد ضعيفة حوالي من 10 إلى 20 ملم. حيث ستميز المناطق الوسطى والشرقية والغربية. على غرار سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، وهران، مستغانم، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البليدة، المدية، البويرة.

وحسب النماذج طويلة المدى فبداية من الأربعاء إلى الخميس سيكون هناك تغيير في الوضعية الجوية سلسلة من الأمطار أكثر غزارة. وهذا على أغلب المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية. حيث ستصل إلى 40 ملم محليا. وخلال يوم السبت تتعدى 50 ملم محليا وهذا على اغلب المناطق الشمالية للوطن. على غرار عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سوق اهراس، سطيف، بجاية، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية، الشلف، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس،وهران، سعيدة، وتلمسان.

في حين، ذكرت النشرية الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية للوطن. حيث ستتراوح بين 40 الى 50 ملم محليا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بداية من يوم غد الاثنين، وإلى غاية الأربعاء، تكون الأجواء باردة، ودرجات حرارة جد . وهذا على اغلب المناطق الشمالية منطقة الواحات تمنراست.

وخلال ظهيرة الاثنين، إلى الثلاثاء، تكون الأجواء نوعا ما حارة، وتبقى درجات الحرارة تفوق المعدل الفصلي. حيث ستتراوح بين 25 الى 33 درجة.

أما عن حالة البحر بداية من يوم غد الاثنين، وإلى غاية يوم الأربعاء يكون نوعا ما من هادئ إلى قليل الاضطراب. يميز طول الشريط الساحلي مع رياح تتراوح سرعتها 20 إلى 40 كلم/سا.