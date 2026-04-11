أمطار تصل إلى 60 ملم بداية من سهرة اليوم 

حذر الديوان الوطني للارصاد الجوية مصالح ولاية الجزائر العاصمة تحذر من التقلبات الجوية المرتقبة غدا.

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء اليوم السبت في نشرية خاصة من تقلبات جوية مرتقبة على العاصمة.

وأضحت الديوان ان صلاحية النشرية تكون بداية من الساعة 23:00 ليلا، إلى غاية يوم الاثنين 13 أفريل 2026، عند منتصف النهار.

ومن المتوقع تساقط أمطار، أحياناً على شكل زخات، بكمية تترواح بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم.

ولهذا يرجى من المواطنين ومستعملي الطريق، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات السلامة.