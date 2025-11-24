أمطار تصل إلى 60 ملم مرفوقة بحبات برد في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد.

أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة.

وتتراوح كميات الأمطار من 30 إلى 50 ملم محليا. بداية من العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء إلى غاية التاسعة مساءً من يوم الأربعاء.

ومن منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية الأربعاء التاسعة ليلاً على كل من تيزي وزو، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. على أن تصل الكمية إلى 60 ملم محليا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور