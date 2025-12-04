أمطار تصل إلى 70 ملم..ثلوج وبرد شديد في هذه المناطق

افادت النماذج الرقمية، للرصد الجوي، أن الطقس سيكون ممطر من الساعة السادسة مساء من يوم الخميس، وإلى غاية يوم الجمعة. لتستقر الأجواء يوم السبت، وتعود الأمطار بداية من يوم الأحد المقبل.

وحسب خارجة الرصد الجوي، فإن الولايات الساحلية، ستشهد تساقط أمطار جد غزيرة تتراوح بين 50 و 60 ملم وتصل إلى 70 ملم. وهذا على كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، جيجل. سكيكدة، عنابة، سوق اهراس، وقسنطينة.

كما تم تسجيل أمطار على كل من خنشلة، باتنة، المسيلة، سطيف، المسيلة، بوسعادة. والولايات الغربية، الشلف، وهران، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، سعيدة، مشرية، النعامة، والبيض. بكميات تتراوح بين 20 إلى 30 ملم.

وحسب النماذج الرقمية ذاتها، فإن المرتفعات الوسطى الشرقية ستشهد تساقط الثلوج خلال يوم الغد الجمعة.

في حين، ستتحسن الوضعية يوم السبت الى يوم صبيحة يوم الأحد، حيث ستشهد المناطق الشرقية تساقط أمطار غزيرة.

كما سجلت خارطة الرصد الجوي، حرارة جد منخفضة في المناطق الشمالية. حيث تم تسجيل -3 درجة في النعامة، البيض، المشرية. -2 قسنطينة، أم البواقي، تبسة، خنشلة.

