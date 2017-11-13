أمطار تفوق 70 ملم.. ثلوج وبرد  على 10 ولايات اليوم

الاضطراب الجوي سيمتد إلى غاية يوم الخميس

كمية الثلوج تصل إلى 10 سنتيمترات وتكون على ارتفاع 1000 متر

الحرارة تصل إلى 6 درجات نهارا ولا تتعدى 0 ليلا

أصدرت، أمس، مصلحة الارصاد الجوية نشرية خاصة حذرت من خلالها من تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد تصل كميتها إلى 70 مليمترا، مصحوبة ببرد وثلوج على المناطق الشرقية والوسطى على ارتفاع 1000 متر، مصحوبة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة التي لن تتعدى الصفر في المناطق الداخلية.

وحسب النشرية الخاصة، فإن هذا الاضطراب الجوي نشيط الفعالية وهو قادم من شمال أوروبا، وسيكون محملا بهواء بارد، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى أدنى مستوياتها، كما تتوقع نفس المصالح سقوط ثلوج معتبرة، بداية من مساء اليوم، على المرتفعات الداخلية والوسطى والشرقية التي يصل علوها ألف متر، كما يرتقب أن يصل سمك الثلوج إلى 10 سنتيمترات.

وأكد ذات المصدر أن الأمطار الرعدية ستكون على المناطق الساحلية والقريبة من الساحل والوسطى والشرقية، بداية من صبيحة اليوم، على أن تكون اكثر غزارة يوم غد الثلاثاء، وهذا على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وشمال سطيف وشمال برج بوعريريج. وتتوقع نفس المصادر أن تتعدى كميات الأمطار المتساقطة 70 ميليمترا محليا، وتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء على المناطق الوسطى والوسطى الشرقية.

أما بالنسبة لدرجة الحرارة، فستعرف انخفاضا محسوسا مع قدوم هذا الاضطراب نشيط الفعالية، حيث تتراوح على المناطق الساحلية الغربية بين 18 و20 درجة، وتتراوج بين 12 و18 على المناطق الساحلية الشرقية والوسطى.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس فستعرف فيها درجات الحرارة انخفاضا محسوسا، حيث تصل إلى 6 درجات ولا تتعدى 10 درجات، أما على المناطق الشرقية فستتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة خلال الليل، فلن تتعدى صفر درجة، وهذا على المرتفعات الداخلية والأوراس. من جهة أخرى، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية تحسنا في حالة الطقس، يوم الخميس، على المناطق الشمالية والوسطى، فيما تبقى الأمطار تميز المناطق الشرقية.