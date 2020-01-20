أمطار.. ثلوج ورياح وطقس بارد تميّز نهار اليوم

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية، طقس غائم وبارد، مع تساقط أمطار رعدية التي تكون أحيانا على شكل زخات.

كما أفادت النشرية، من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا التي يزيد علوها عن الـ1000 متر، خلال الصبيحة.

والرياح تكون شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل، لتميل إلى جنوبية غربية خلال الليل.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا، نسجل رياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

أما المناطق الوسطى، فذكر الديوان، أنها ستعرف أجواء من مغشاة إلى غائمة، مع بعض الأمطار المتفرقة، خاصة بالمناطق الوسطى الغربية.

وخلال الصبيحة، نرتقب تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا التي يزيد علوها عن الـ1200 متر.

والرياح تكون شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وتكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، نحو المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وأفادت المصلحة، أن بالمناطق الشرقية، ستكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة خلال الصبيحة، مع بعض الأمطار الخفيفة.

والرياح تكون شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وتكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، على باقي المناطق.

وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على منطقة الأوراس.

وعلى المناطق الجنوبية، فتوقع الديوان، أجواء من مغشاة إلى غائمة على بشار، هذه الغيوم تؤدي إلى تساقط الأمطار.

أما على باقي المناطق الجنوبية، فسجلت طقس صاف على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة على شمال الصحراء.

والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 30 إلى 40 كم/سا على شمال الصحراء، الواحات والصحراء الشرقية مع تطاير للرمال.

وعلى الصحراء الوسطى وطول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، تكون جنوبية غربية، 30 إلى 50 كم/سا، وتصل إلى 60 كم/سا،مع تطاير للرمال.

وسجلت الأرصاد الجوية، بحر من هائج إلى مضطرب على السواحل الغربية، وبحر مضطرب على السواحل الوسطى.

أما على السواحل الشرقية فالبحر يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب.

وتتراوح الحرارة، من 11 إلى 17 درجة بالسواحل، ومن 6 إلى 13 درجة بالمناطق الداخلية،ومن 11 إلى 28 درجة بالجنوب.