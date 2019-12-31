أمطار.. ثلوج.. وطقس بارد على هذه الولايات

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشرقية، ستشهد سحب عابرة، وأمطار خلال الصبيحة.

كما أفادت النشرية، أن تساقط الثلوج سيستمر على المرتفعات التي يفوق علوها الـ1000 متر، وخلال الصبيحة، خاصة منها مرتفعات الأوراس.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

أما المناطق الغربية والوسطى، فتوقع الديوان ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء صافية على المناطق الغربية.

في حين على المناطق الوسطى تكون من صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصبيحة، ترتقب تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه على العموم، بسرعة 20 كم/سا.

وتوقعت المصلحة، بالجنوب، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار تميز منطقة الواحات، لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة.

وأجواء باردة وغائمة غالبا على الصحراء الشرقية، مع تساقط بعض الأمطار الرعدية محليا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الليل.

وبعض الثلوج محتملة على أعالي الطاسيلي التي يزيد علوها عن الـ1000 متر.

وعلى باقي المناطق الجنوبية سجلت أجواء صافية على العموم.

والرياح تكون شمالية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، على الصحراء الشرقية.

وتكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات وتندوف.

وعلى الصحراء الوسطى وطول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،رياح شمالية شرقية من 30 إلى 40 كم/سا، وتصل 50 كم/سا، مع تطاير للرمال.

ورياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، من 15 إلى 30 كم/سا تميز منطقة بشار وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وتتراوح الحرارة، من 13 إلى 16 درجة بالسواحل،ومن 6 إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 9 إلى 26 درجة بالجنوب.