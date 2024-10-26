أمطار جد غزيرة.. الحماية المدنية تُحذر!

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية، تحذيرات للمواطنين، تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمتعلقة بتساقط الأمطار في العديد من ولايات الوطن.

ودعت، المديرية العامة للحماية المدنية، عبر بيان لها، كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر. لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث واتباع الإرشادات والنصائح.

ودعت مصالح الحماية المدنية، السائقين، بضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة.

كما تنصح بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.

فيما دعت ذات المصالح، إلى عدم المغامرة والمجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات. وعدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما يجب مرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن. والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية. وكذا تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار.

وفي حالة تعطلت السيارة وسط المياه، على السائقين التوجه إلى مكان عالي لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها.

أما في حالة تسرب المياه للمنزل، تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والغاز. ووضع في أماكن آمنة المواد السامة، الأثاث والأجهزة وغيرها من الأغراض.

وفي حالة وقوع أي خطر، يجب من المواطنين أن يتصلوا بالحماية المدنية على الرقم الأخضر 1021. ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط.