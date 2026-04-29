أمطار جد غزيرة بداية من الجمعة

توقعت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية جد غزيرة، بداية من فجر الجمعة المقبل. وهذا في حدود الساعة الرابعة صباحا.

وأشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة، هي كل من المدية، البليدة، الشلف، غليزان، الجلفة، المسيلة، تيارت، أفلو.

وتكون أكثر غزارة واعتبارا في العاصمة، تيزي وزو، بجاية، البليدة، عين وسارة، بوسعادة، وهذا بداية من الثانية والثالثة بعد زوال يوم الجمعة.

أما يوم السبت فستعود الأجواء المستقرة، والربيعية والمشمسة.

