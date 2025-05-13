أمطار جد غزيرة بـ38 ولاية غدا الأربعاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقطات مطرية إستثنائية، وغير فصلية، على كل المناطق الشمالية للوطن، الشرقية والوسطى والغربية.

وحسب ذات المصالح، وصل فجر اليوم الثلاثاء، إضطراب جوي نشيط الفعالية، يدوم 4 أيام، حيث سيستمر إلى غاية يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تتعدى كميات الأمطار المتساقطة الـ100 ملم محليا.

وبالنسبة ليوم غد الأربعاء، ستعرف المناطق الشمالية، تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 12 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبجاية، وسوق أهراس، وتبسة، وخنشلة، وأم البواقي، وباتنة، وقالمة، وقسنطينة، ميلة، وسطيف.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، وبومرداس، والجزائر، وتيبازة، وبرج بوعريريج، والبويرة، والبليدة، والمدية.

وكذا ولايات المسيلة، والجلفة، وعين الدفلى، وتيسمسيلت، والأغواط، وتيارت، وسعيدة، وسيدي بلعباس، والشلف، وغليزان، ومعسكر، ومستغانم، ووهران، وعين تموشنت، تلمسان، والبيض.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس، وطقس من مشمس إلى ممطر بمنطقة الواحات. وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و46 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.

فيما ستعرف عديد الولايات، هبوب رياح قوية، ويتعلق الأمر بكل من سوق أهراس، والوادي، وبسكرة، والمغير، وأولاد جلال. وورقلة، وتقرت، والمسيلة، والجلفة، والأغواط، والبيض، والنعامة، وبشار، وغرداية، والمنيعة، تيميمون، وإليزي.

فيما ستتشكل زوابع رملية على ولايات الوادي، وبسكرة، والمغير، وأولاد جلال، وورقلة، وتقرت، والجلفة، والأغواط، والبيض، والنعامة، وبشار، وغرداية، والمنيعة، تيميمون، وإليزي.