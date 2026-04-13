أمطار جد غزيرة تتجاوز الـ60 ملم بهذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار غزيرة تتراوح بين 30 ملم و50 ملم وتصل أو تتجاوز الـ60 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من اليوم الإثنين، على الساعة الثالثة بعد الزوال. وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء، إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.