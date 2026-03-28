أمطار جد غزيرة تتعدى الـ50 ملم في هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات من الوطن، بكميات قد تتعدى الـ50 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من يوم غد الأحد، على الساعة الـ06 سا صباحا، ليستمر إلى غاية يوم الإثنين، على الساعة الـ03 سا صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.

وكذا ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.