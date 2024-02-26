أمطار جد غزيرة تتعدى 100 ملم في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

كما أشارت النشرية الخاصة ذاتها، إلى أن الأمطار الغزيرة ستتعدى 100 ملم. وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الخميس على الأقل.

وذكر الديوان، أن الولايات المعنية بهذه الكميات الغزيرة هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة.

وستتعدى كميات الأمطار محليا 60 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية يوم الخميس. في كل تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة.

وفي نشرية خاصة ثالثة، حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات للبرد. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء. في كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، وسيدي بلعباس.