أمطار جد غزيرة تتعدى 50 ملم على هذه الولايات بداية من اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة ورعود على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، وسوق اهراس، حيث تتعدى كمية الأمطار 30 ملم بداية من اليوم الأحد السادسة صباحًا إلى غاية الثامنة مساءً.

كما حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية، والبويرة. بكميات تتراوح مابين 20 و40 ملم وتتعدى 50 ملم محليا بداية من التاسعة صباحًا إلى غاية الثالثة صباح يوم الإثنين.

كما نبهت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، بكميات تتعدى 30 ملم محليا إلى غاية التاسعة ليلا.