أمطار جد غزيرة تتعدى 50 ملم محليا بهذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار جد غزيرة على العديد من ولايات الجنوب.

وحسب نشرية خاصة للمصلحة ذاتها، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة هي كل من إن صالح، وتمنراست، جانت وإليزي.

كما ستتراوح كميات الأمطار بين 20 إلى 30 ملم محليا، وهذا من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثانية صباحا من يوم الجمعة. وهذا في كل من تمنراست وإن صالح.

وستتراروح بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا في كل من جانت وإليزي. بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتثف نهار الجمعة.

