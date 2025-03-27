أمطار جد غزيرة تتعدى 70 ملم بداية من السبت بهذه المناطق!

أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تساقط أمطار جد غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من يوم السبت المقبل.

وفي نشرية خاصة باللون البرتقالي تحذر من تساقط أمطار رعدية. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، قسنطينة. حيث تتراوح كمية الأمطار ما بين 30 إلى 50 ملم وقد تصل و تتجاوز 70 ملم على المناطق الساحلية. ابتداءً من يوم السبت على الساعة 15:00 إلى غاية يوم الأحد على الساعة 23:00.

وفي نشرية أخرى حذرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس. بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم. ابتداءً من يوم الأحد على 12:00 لغاية نهاية اليوم.