أمطار جد غزيرة تتعدى 70 ملم بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار جد غزيرة على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت. بكميات تتراوح بين 20 ملم 40 ملم اليوم الأحد إلى غاية الساعة 23:00 سا.

كما حذرت من تساقط أمطار على ولايات تيسمسيلت، مستغانم، الشلف، غليزان. بكميات تتراوح بين 20 ملم 40 ملم وقد تصل وتتجاوز 50 ملم محليا تستمر إلى غاية يوم غد الإثنين الساعة 15:00 سا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البليدة، المدية، البويرة، عين الدفلى. بكميات تتراوح بين 30 ملم 50 ملم وقد تصل وتتجاوز 70 ملم محليا إلى غاية يوم الثلاثاء الساعة 3 صباحا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور