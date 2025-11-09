أمطار جد غزيرة تتعدى 70 ملم على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتساقط أمطار جد غزيرة، قد تتعدى الـ70 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس وشمال البويرة.

فيما أفادت نشرية أخرى، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 30 و50 ملم، ومن المحتمل أن تصل أو تتعدى محليا 70 ملم. وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو، شمال سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.