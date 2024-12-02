أمطار جد غزيرة تتعدى 70 ملم غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار جد غزيرة على أغلب الولايات الشمالية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، سيصل اضطراب جوي نشيط الفعالية غدا الثلاثاء إلى شمال الوطن، وسيكون محملا بأمطار جد معتبرة، مرفوقة بتساقط حبات البرد.

كمية الأمطار قد تتعدى 70 ملم محليا، وستخص الولايات الشمالية الوسطى والشرقية.

وسيبدأ تساقط الأمطار، بعد ظهيرة يوم الثلاثاء، وستخص الأمطار كل من ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، العاصمة، البليدة، بجاية وتيزي وزو.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و22 بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 21 و29 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

درجات الحرارة المرتقبة خلال الأيام المقبلة

أما بالنسبة للكتل الهوائية، ودرجات الحرارة المرتقبة، ستعرف المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة، أجواء باردة.

وستكون الأجواء باردة، بالفترة الصباحية والليلية، على أغلب المناطق الشمالية. وعلى شمال الصحراء ومنطقة الواحات، والجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 5 و6 درجات على عدة ولايات مثل قسنطينة وباتنة وميلة وخنشلة وتيارت وسعيدة الجلفة والأغواط. وستتراوح بين 11 و13 درجة بالمناطق الساحلية.

كما سيكون الطقس بارد على بعض الولايات الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة بين 10 و11 درجة على ولايات المغير وبسكرة والوادي وغيرها.

أما في فترة الظهيرة، ستتراوح درجات الحرارة على المناطق الشمالية للوطن، بين 17 و25 درجة. وبين 20 و29 درجة بالمناطق الجنوبية.