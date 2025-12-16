أمطار جد غزيرة تصل إلى 70 ملم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة محليا بحبات من البرد ورياح قوية، عبر عدة ولايات من الوطن، ابتداءً من اليوم.

وحسب ذات النشرية، والتي صُنفت في درجة يقظة ”برتقالي”، ستخص الأمطار، شرق ولايتي بشار وبني عباس وشمال ولاية تميمون. ويرتقب أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و30 ملم.

وتمتد صلاحية النشرية، من الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة صباحاً.

فيما ستتساقط امطار بكميات تتراوح بين 30 و50 ملم، ويمكن أن تصل أو تفوق محليا 70 ملم، بولايات البيض، الأغواط و تيارت.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة صباحاً على الأقل من ليلة يوم الخميس.

كما تخص ذات النشرية ولايات سعيدة، المنيعة و غرداية، وذلك ابتداءً من منتصف نهار يوم غد الأربعاء. وإلى غاية يوم الخميس على الساعة التاسعة على الأقل، بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملم.