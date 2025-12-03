أمطار جد غزيرة تصل إلى 70 ملم من ليلة الخميس إلى الجمعة

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الاربعاء، أن اضطراب جوي مرفوق بأمطار جد معتبر على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الأمطار الرعدية الغزيرة تخص المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، وهذا بداية من يوم غدا الخميس.

وحسب المصدر ذاته، فإن الكمية ستتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا على كل من ولايات العاصمة، البليدة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة.

وبداية من ليلة الخميس إلى الجمعة ستكون جد معتبرة، حيث ستتعدى 60 ملم محليا.

كما ستعرف كل من سوق أهراس، قسنطينة، سطيف، المسيلة، باتنة، خنشلة تساقط أمطار غزيرة.

وخلال يوم الجمعة يرتقب تساقط الأمطار على ولايات وهران، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، المشرية، النعامة، البيض. مع تشكل الجليد خلال الصباح في الهضاب العليا الغربية.

في حين، من التوقع أن تتحسن الوضعية الجوية بداية من يوم الأحد على أغلب المناطق الوسطى الشرقية .

