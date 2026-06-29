أمطار جد غزيرة تصل لـ40 ملم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات تتراوح من 20 إلى 40 ملم، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يبدأ اليوم الإثنين، على الساعة الثالثة بعد الزوالــ، لتستمر إلى غاية فجر الثلاثاء، على الساعة الثالثة فجرا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الأغواط، والجلفة، والمسيلة، والمدية، والبويرة، وتيزي وزو، وبرج بوعريريج، وسطيف، وباتنة، وأولاد جلال، والمغير، وبسكرة، وأم البواقي، خنشلة، وتبسة.