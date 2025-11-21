أمطار جد غزيرة تصل لـ70 ملم على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، تتراوح كمية الأمطار المتوقعة مابين 40 و50 ملم ومن المتوقع أن تصل إلى 70 ملم. وتستمر في التساقط إلى غاية منتصف النهار.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وسطيف، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

وأفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية، تتراوح بين 30 و40 ملم، وتصل إلى 50 ملم.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، تيبازة، والجزائر العاصمة، والبليدة، البويرة والمدية.