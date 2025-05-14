أمطار جد غزيرة تضرب هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها، أن كمية الأمطار المتوقعة تتعدى 90 ملم بشرق البلاد، وتمتد صلاحية هذه النشرية. من الساعة 15:00 لهذا الأربعاء إلى غاية 23:00 من يوم غد.

وبخصوص الولايات المعنية بهذه النشرية هي بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة وأم البواقي.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بكميات تتعدى 90 ملم بوسط البلاد، بداية من الساعة 09:00 لهذا الأربعاء إلى غاية الساعة 15:00 من يوم غد الخميس.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة ،الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو والبويرة.

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