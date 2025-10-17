أمطار جد غزيرة على عدة ولايات بداية من مساء اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة، قد تتعدى 40 ملم.

وتبدأ صلاحية النشرية، اليوم، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية يوم غد السبت، على الساعة العاشرة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وخنشلة، وأم البواقي، باتنة، وبسكرة.