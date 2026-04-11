أمطار جد غزيرة على هذه الولايات بداية من اليوم

حذرت عدة نشريات خاصة للارصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم السبت.

وأفادت النشرية الاولى باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية مساء اليوم السبت، على ولايات بشار ، بني عباس.

فيما حذرت نشرية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد. على ولايات النعامة، البيض ، الأبيض سيدي الشيخ.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في تلمسان ، العريشة ، عين تيموشنت ، تيارت ، قصر الشلالة، معسكر ، غليزان ، تيسمسيلت ، سيدي بلعباس ، سعيدة.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد على الأقل، على ولايات وهران، مستغانم ، الشلف