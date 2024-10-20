أمطار جد غزيرة على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية غزيرة على شرق ووسط البلاد.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية والوسطى للوطن، غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية.

ومن المتوقع تساقط أمطار جد معتبرة خاصة صبيحة يوم الإثنين، حيث ستتعدى 50 ملم محليا على ولايات جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة وأم البواقي، خنشلة، وقسنطينة.

وسيستمر تساقط الأمطار وبغزارة، منتصف نهار الإثنين، على ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة، سطيف والمسيلة.

وستنتقل الأمطار إلى المناطق الوسطى، مساء الإثنين، كولايات الجزائر العاصمة وتيبازة والمدية والبويرة، بكميات معتبرة، تتعدى 40 ملم محليا.

وستتراوح درجات الحرارة، على المناطق الشمالية للوطن، بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا ممطرا إلى مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و38 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.