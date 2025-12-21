أمطار جد غزيرة على 18 ولاية بداية من صبيحة الإثنين

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار جد غزيرة، على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار رعدية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم الشلف، غليزان. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم. بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.

وفي نشرية خاصة ثانية حذرت من تساقط أمطار على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية. بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم. بداية من الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 15:00 من يوم غد الاثنين.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، سطيف، ميلة بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم بداية من منتصف نهار الاثنين إلى غاية الساعة 22:00.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور