أمطار جد غزيرة على 19 ولاية بداية من السادسة مساء!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من أمطار غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة البليدة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت. البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق اهراس، قسنطينة، سطيف، ميلة، برج بوعريرج.

وأضافت النشرية ان تساقط الأمطار سيكون بداية من السادية مساء اليوم الخميس إلى غاية السادسة من صبيحة الجمعة.