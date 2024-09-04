أمطار جد غزيرة على 24 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل

وسيخص تساقط الامطار ولايات الأغواط، تيارت، الجلفة ،البيض، سيدي بلعباس ،سعيدة، النعامة، البويرة، سوق أهراس، خنشلة، برج بوعريريج ،المسيلة، ميلة ،أم البواقي، تبسة ،قالمة، باتنة ،سطيف، قسنطينة، تمنراست ،إن صالح ،إن قزام برج باجي مختار، جانت و اليزي.